OM : Il a éliminé les Bleus, Marseille le veut !

Dans : OM.

Très actif depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille doit encore renforcer les côtés de sa défense.

Sur l’aile droite, la priorité est connue depuis un long moment, il s’agit bien sûr de Pol Lirola. Prêté avec option d’achat la saison dernière, l’Espagnol a conquis les supporters ainsi que Jorge Sampaoli. Depuis le début du mercato, Pablo Longoria fait son maximum pour recruter Pol Lirola à un prix convenable, alors que la Fiorentina réclame 12 ME. Sur le côté gauche, le titulaire Jordan Amavi n’a pas vraiment de concurrent pour le moment, même si Pablo Longoria a fait savoir devant la presse que le gaucher Luan Peres, qui déboule du FC Santos, est aussi bien capable de jouer dans l’axe de la défense que sur le côté gauche.

L’idéal pour Jorge Sampaoli serait de recruter un véritable spécialiste pour concurrencer Jordan Amavi et selon les informations obtenues par Blick, un joueur brillant à l’Euro 2021 est ciblé par Marseille en la personne de Steven Zuber. Au contraire de Gerson, Konrad, Guendouzi et les autres recrues marseillaises de l’été, l’international suisse (41 sélections) n’est pas un jeune joueur en devenir. Du haut de ses 29 ans, il faisait plutôt partie des cadres de la sélection de Vladimir Petković, qui a éliminé l’Equipe de France en huitième de finale de l’Euro. Piston gauche au sein d’une défense à cinq avec la Suisse, Steven Zuber a le profil idéal pour intégrer le dispositif tactique de Jorge Sampaoli. Assez peu utilisé avec Francfort la saison dernière, il ne sera pas retenu par le club de Bundesliga. Une belle opportunité pour Marseille, en concurrence avec Norwich, le Torino et le Dynamo Moscou dans ce dossier estimé à environ 7 ME sur le marché des transferts. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria attendra un départ, possiblement celui de Duje Caleta-Car, avant de se lancer à l’assaut de Steven Zuber…