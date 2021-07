OM : Lirola très loin de signer à Marseille ?

Dans : OM.

Très actif depuis le début du mercato, l’OM fait son maximum pour recruter Pol Lirola, prêté par la Fiorentina la saison dernière.

Le 31 mai dernier, l’option d’achat à 12 ME dont disposait l’Olympique de Marseille pour recruter définitivement Pol Lirola a expiré. Un choix fort de la part de Pablo Longoria, qui souhaite impérativement offrir à Jorge Sampaoli le latéral espagnol de 24 ans, mais pas à n’importe quel prix. Après avoir diminué de 6 ME le montant de l’option d’achat de Leonardo Balerdi, définitivement recruté en provenance du Borussia Dortmund, le président de l’OM espère en faire autant avec Pol Lirola. Problème, la Fiorentina semble bien moins encline aux négociations que le BVB selon Fiorentina-News. Le média transalpin affirme que malgré le départ de Gennaro Gattuso, qui s’était fermement opposé au départ de Pol Lirola, la Fiorentina se montre toujours autant inflexible dans le dossier Pol Lirola.

Et pour cause, la Viola n’a pas dévié de son ambition initiale de récupérer 12 ME de la vente de son défenseur, excellent lors de la demi-saison effectuée à Marseille de janvier à mai dernier. Idéal pour occuper le rôle de piston droit dans le système de Jorge Sampaoli, Pol Lirola clame depuis de longues semaines son désir de signer définitivement à Marseille. Mais la Fiorentina n’a que faire des envies et des désirs de Pol Lirola, et entend bien négocier jusqu’au dernier centime avec Marseille. Toujours très imaginatif, Pablo Longoria a tenté d’inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction pour faire baisser le prix du défenseur de la Fio. Le nom de Nemanja Radonjic a filtré, tout comme celui de Franco Tongya, recruté il y a six mois en provenance de la Juventus Turin et qui n’a même pas été retenu par Jorge Sampaoli pour les deux premiers matchs amicaux malgré une très large revue d’effectif, avec plus de 25 joueurs utilisés à chaque fois. Mais ces options n'ont pas séduit les dirigeants de la Fiorentina pour le moment...