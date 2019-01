OM : Huit noms dans la short-list pour l'après-Garcia !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Malgré les 9 défaites lors des 13 derniers matchs, Rudi Garcia n’est pas (encore) officiellement menacé à l’Olympique de Marseille.

Effectivement, Jacques-Henri Eyraud a confirmé après la défaite contre Andrézieux qu’un départ du technicien français n’était pas envisagé. Pourtant, Calcio-Mercato affirme que le président phocéen a établi, en compagnie d’Andoni Zubizarreta, une short-list de 8 entraîneurs pour combler l’éventuel départ de Rudi Garcia. Deux Français figureraient sur cette short-list qui réserve, il faut bien le dire, quelques surprises de taille.

Arsène Wenger et Laurent Blanc figurent parmi les noms cochés par l’état-major de l’OM selon le média italien, au même titre que Paulo Sousa, Phillip Cocu ou encore Sinisa Mihajlovic. Plus surprenant, le nom de Gustavo Poyet, viré par les Girondins de Bordeaux il y a quelques mois, est également associé à Marseille. Par ailleurs, Eduardo Berizzo et Vincenzo Montella pourraient également être des pistes crédibles, même si Jacques-Henri Eyraud a régulièrement rappelé qu’il appréciait tout particulièrement de traiter avec un entraîneur français, d’où son choix de Rudi Garcia à l’automne 2016. Laurent Blanc et Arsène Wenger pourraient ainsi devenir les favoris pour le poste d’entraîneur du club marseillais. A condition que Rudi Garcia soit licencié. Problème pour l’OM : son départ est estimé à 12 ME.