OM : Cette info mercato sur Thauvin va choquer Eyraud

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Afin de succéder à Arjen Robben la saison prochaine, le Bayern Munich envisage de recruter Nicolas Pépé.

Mais la concurrence sera rude pour s’offrir l’international ivoirien. Ainsi, les dirigeants allemands pourraient se rabattre sur Florian Thauvin, lequel n’a jamais caché qu’il souhaitait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et selon les informations obtenues par Sky Sports, le plan de bataille du Bayern Munich pour s’offrir le natif d’Orléans se précise. Et il risque de faire tomber de sa chaise le président marseillais Jacques-Henri Eyraud…

Effectivement, le club bavarois imagine qu’il est possible de conclure l’arrivée de Florian Thauvin pour une somme comprise entre 30 et 40 ME. Info ou intox ? Le tarif paraît tout de même bien bas, et ne devrait pas convaincre Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta de lâcher leur meilleur joueur. Mais du côté du Bayern Munich, on espère que l’OM ne sera pas qualifié pour la Ligue des Champions et que le club phocéen aura le couteau sous la gorge pour vendre. Une situation qui serait alors très inconfortable pour l’état-major de Marseille, et qui pourrait pousser le club à brader Florian Thauvin…