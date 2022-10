OM : Harit n’est pas près de rendre la place à Payet

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Seulement revenu en toute fin de mercato, Amine Harit commence à s’installer dans le onze d’Igor Tudor. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille donne entière satisfaction à son entraîneur, mais aussi au président Pablo Longoria qui le considère comme un élément clé dans l’effectif.

Amine Harit a bien fait de patienter. En contact avec l’Olympique de Marseille pendant tout l’été, le milieu offensif a refusé des propositions afin de privilégier un retour au club phocéen. Il aura fallu attendre la toute fin de mercato pour l’officialisation de son retour. Mais le joueur prêté avec option d’achat par Schalke 04 a vite rattrapé le temps perdu. L’international marocain a en effet gagné les faveurs de l’entraîneur Igor Tudor, mais aussi celles du président Pablo Longoria.

Longoria grand fan d'Harit

« Au niveau offensif, il nous manquait quelqu'un qui donne du déséquilibre, a commenté le dirigeant dans des propos relayés par La Provence. C'est déjà ce qu'on cherchait avec lui l'année dernière. Mais cette saison, à partir du moment où l’on a beaucoup de situations en un-contre-un, on avait vraiment besoin d'un joueur comme Amine qui élimine ses adversaires. C'est un joueur très important dans le vestiaire par sa personnalité, car il est très positif. » Et sa bonne humeur ne devrait pas disparaître après sa dernière performance.

Lors du succès contre le Sporting Portugal (0-2) mercredi en Ligue des Champions, Amine Harit a crevé l’écran avec son penalty obtenu et sa passe décisive pour Alexis Sanchez. « Il a été impressionnant, encensait le coach Igor Tudor après la rencontre. C'est un mec fantastique, avec lui dans l'équipe, on sent qu'il s'y plaît, que ce jeu lui correspond, c'est ce qu'il aime. Il a une super conduite de balle, il peut orienter le jeu à sa guise, évoluer entre les lignes, il a les capacités techniques pour combiner avec les autres. Il a vraiment fait la différence. » Malheureusement pour le capitaine Dimitri Payet, son concurrent a pris une bonne longueur d’avance.