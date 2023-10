OM ‍: Harit envoie le chouchou de Longoria à la casse

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso n’a pas encore les résultats espérés. Mais l’Italien a déjà convaincu son groupe, beaucoup plus adepte de ses méthodes que de celles de son prédécesseur Marcelino.

Il faut croire que Pablo Longoria était d’accord avec les détracteurs de Marcelino. Parti d’un commun accord à cause des tensions avec les supporters, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille était critiqué pour son jeu jugé passif. Du coup, le président marseillais l’a remplacé par un coach aux méthodes opposées et comparables à celles d’Igor Tudor.

🎙Amine Harit : « 𝑱𝒆 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒏𝒔 𝒃𝒊𝒆𝒏, 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒖𝒙 𝒆𝒏 𝒎𝒊𝒆𝒖𝒙, 𝒋𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒆𝒓𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉𝒔 𝒄̧𝒂 𝒔’𝒆𝒔𝒕 𝒗𝒖. 𝑹𝒆𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒍𝒆́𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒔 𝒄’𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍. »



Le… pic.twitter.com/VBG8ExsQHb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 7, 2023

Les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Mais pour le moment, les coéquipiers d’Amine Harit sont sous le charme.« Si son activité sur la touche est fatigante pour les joueurs ? Pas du tout franchement, pas du tout, a insisté le milieu offensif. C'est quelqu'un qui envoie énormément d'ondes positives. Je pense que niveau activité en bord de banc, on a eu Sampaoli donc on était habitué à cette énergie-là. »

« Non franchement, il est venu avec son passé, avec sa carrière de joueur et celle d'entraîneur et il apporte énormément de bonnes choses, énormément de dynamisme et le travail qui a été fait en une semaine, je pense qu'il a porté ses fruits sur le dernier match, a commenté l'international marocain après le nul contre Brighton (2-2) jeudi en Ligue Europa. Maintenant, à nous de confirmer demain face à cette équipe du Havre. » Au Vélodrome, les Marseillais pourront de nouveau s’appuyer sur l’énergie de Gennaro Gattuso, très complice avec ses joueurs pendant les matchs.

L'OM revit

« Bien sûr, ce sont des signaux qui sont importants pour un groupe, pour un coach, pour une équipe. Je pense que c'est quelqu'un qui marche énormément à l'affection, qui demande beaucoup mais qui donne beaucoup. Donc ce sont des petites choses qui font qu'un groupe vit bien, qu'il y a une atmosphère saine qui se crée. Et depuis qu'il est arrivé, il y a quelque chose de nouveau. Ça nous a, si je peux le dire, rafraîchis un petit peu parce que ce n'était pas simple et c'est que de bon augure pour la suite », s’est réjoui Amine Harit, pas mécontent du changement d’entraîneur.