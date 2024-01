Balerdi à l'Atlético, tremblement de terre en vue

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'intérêt de l'Atlético de Madrid pour Leonardo Balerdi a de quoi faire trembler à l'OM, qui ne veut pas bouleverser sa défense, mais dira difficilement non en cas de très belle offre.

Longtemps considéré comme un second couteau et une recrue ratée de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi avait perdu beaucoup de sa valeur et n’intéressait pas grand monde, même si l’Ajax Amsterdam avait été tout proche de le recruter il y a un, en janvier 2023. Pablo Longoria avait décidé de le garder à la surprise générale. Mais depuis, l’Argentin répond présent et a gommé quelques erreurs de son jeu. Tout n’est pas parfait, mais la confiance est là, et Gennaro Gattuso en a fait un de ses tauliers défensifs dans un secteur qui est parfois à la peine. Ses performances de nouveau intéressantes ont en tout cas éveillé l’appétit d’un très bon club européen, puisque l’Atlético de Madrid envisage de passer à l’action affirme El Chiringuito.

L'OM incapable de dire non à une grosse offre

A une semaine de la fin du mercato, cet intérêt a de quoi faire peur car l’OM n’a pas du tout prévu de perdre un titulaire en défense centrale. Pablo Longoria se veut rassurant et estime qu’il est trop tard pour se retrouver dos au mur, et perdre Balerdi avec peu de temps pour le remplacer. Mais Diego Simeone peut être un homme persuasif, et c’est chez un club ambitieux sur le plan européen que le défenseur central pourrait évoluer en cas de transfert. Même si le joueur a affiché son ambition de faire une saison pleine à l’OM, et que certaines sources affirment que l’intérêt de l’Atlético ne s’est pas concrétisé, La Provence vient rappeler que tout peut aller très vite.

Selon le quotidien provençal, rien n’est joué dans ce dossier précis, et tout est donc encore réalisable. Une semaine pour un transfert, c’est bien évidement du grand classique dans la dernière ligne droite du mercato, et Pablo Longoria a démontré avec Renan Lodi, qu’une belle offre l’obligeait presque à dire oui, même s’il n’avait pas de remplaçant sous la main comme c’était le cas avec le Brésilien. Attention donc à l’OM, et nul doute que cet intérêt venu de Madrid a mis en alerte les dirigeants marseillais, qui ne veulent pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais tout s’emballait dans le dossier Leonardo Balerdi.