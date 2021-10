OM : Guendouzi reste à Marseille, Longoria a gagné !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Mikel Arteta surprenait tout le monde en assurant qu’Arsenal avait toujours la possibilité de conserver Mattéo Guendouzi. Mais l’option d’achat du milieu sera bien levée en fin de saison par l’OM.

Mattéo Guendouzi impressionne depuis le début de saison avec Arsenal. Il a pris une importance toute particulière dans le système de jeu de Jorge Sampaoli, basé sur le déséquilibre, grâce notamment à son abattage, ses courses et sa disponibilité. Il a même réussi à être décisif par moment, notamment contre Lorient dimanche dernier (4-1) où il est directement impliqué sur trois buts. Ses performances ne passent pas inaperçues du côté d’Arsenal. Mikel Arteta a presque regretté de l’avoir exclu du groupe, pour des problèmes de comportement. « Pour le moment, il est parti pour la saison. Je pense qu'il réalise un très bon passage à Marseille, et cela fait partie du plan que nous avons élaboré avec lui. Il a poursuivi son développement et nous prendrons une décision à la fin de l'année », a assuré il y a quelques jours l’entraîneur d’Arsenal. Une déclaration qui a suscité de l’inquiétude du côté de Marseille.

L’option d’achat de Guendouzi levée en fin de saison !

L’Equipe rassure tous les supporters de l’OM grâce à ses informations sorties sur Mattéo Guendouzi dans son édition du jour. L’option d’achat de l’international espoir français sera automatiquement levée en fin de saison si le club de la cité de la cité phocéenne se maintient en Ligue 1. Il sera alors lié à l’OM, avec qui il veut s’inscrire dans la durée, jusqu’en 2025. Comme il l’a déjà dit publiquement, Mattéo Guendouzi est très heureux à Marseille. Ce dimanche, il vivra son premier Classique contre le PSG, son club formateur. Une nouvelle occasion de briller et de se mettre encore un peu plus le Vélodrome dans la poche.