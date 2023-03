OM : Guendouzi insupportable, Tudor a tranché

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indiscutable avec Jorge Sampaoli la saison dernière, Mattéo Guendouzi n’est plus un titulaire à part entière à l’OM avec Igor Tudor.

Malgré son statut d’international français et de vice-champion du monde, Mattéo Guendouzi ne fait plus totalement l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Ses performances restent bonnes lorsqu’il joue, mais il est de plus en plus fréquent de voir l’ex-milieu de terrain d’Arsenal sur le banc au profit du duo Rongier-Veretout. Il faut dire que les deux anciens Nantais sont excellents depuis le début de la saison et que pour Igor Tudor, il est difficile de faire de la place à Mattéo Guendouzi.

Guendouzi, un nouveau statut de joker à l'OM

Ce vendredi soir face à Montpellier pour la reprise de la Ligue 1, Mattéo Guendouzi est une nouvelle fois pressenti pour débuter sur le banc au profit de Rongier et de Veretout au milieu de terrain. Un cran plus haut, où Guendouzi a également évolué cette saison, c’est Cengiz Ünder et Ruslan Malinvoskyi qui devraient épauler Alexis Sanchez. La situation est de plus en plus difficile pour Mattéo Guendouzi, lequel a avoué en conférence de presse jeudi qu’il ne vivait pas très bien de devoir s’asseoir sur le banc des remplaçants.

Au micro de RMC, le journaliste Stéphane Guy a livré quelques précisions supplémentaires sur le cas Mattéo Guendouzi. Selon lui, Igor Tudor n’est pas un grand fan de l’international tricolore, d’où sa décision d’en faire davantage un remplaçant qu’un titulaire. « Guendouzi est victime de Veretout et Rongier car cette paire fonctionne bien au poste qui est naturellement le sien. Il a été placé plus haut sur le terrain mais je sais car j’ai eu des échos très proches de Tudor que l’entraîneur de l’OM n’a pas une grande estime pour le joueur Guendouzi. Cela peut surprendre car j’ai un regard positif sur ce joueur, mais Tudor trouve qu’il se disperse beaucoup et qu’il manque d’intelligence et de discipline » a lancé Stéphane Guy, dont les propos ne manqueront pas de surprendre certains supporters de l’OM, lesquels ont globalement une bonne image de Mattéo Guendouzi.

Un départ se dessine l'été prochain pour Guendouzi

Jeudi en conférence de presse, le milieu de terrain de l’OM a par ailleurs avoué qu’il avait été sollicité pour quitter le club phocéen durant le mercato hivernal. Unai Emery, ancien entraîneur de Guendouzi à Arsenal et qui est désormais en poste à Aston Villa, avait notamment fait du joueur de Marseille l’une de ses priorités. L’été prochain, il sera certainement l’heure du grand départ pour Mattéo Guendouzi, lequel ne sera toutefois pas bradé par Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille attend une somme se rapprochant de 30 millions d’euros pour vendre le vice-champion du monde 2022, joueur à la plus forte valeur marchande à l’OM actuellement.