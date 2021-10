OM : Arsenal n'abandonne plus Guendouzi, le coup de théâtre !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Et si Mattéo Guendouzi, prêté à l’Olympique de Marseille avec une option d’achat, restait finalement à Arsenal ? Contre toute attente, Mikel Arteta n’exclut pas cette possibilité.

L’OM a pioché à Arsenal l’été dernier. Deux jeunes français sont arrivés tout droit du nord de Londres : William Saliba et Mattéo Guendouzi. Si Pablo Longoria n’a pu négocier aucune option d’achat pour le défenseur central, celle pour le milieu de terrain s’élève à 10 ME. Pour le moment, tout semble indiquer que l’OM la lèvera en fin de saison. Mattéo Guendouzi s’affirme en effet comme un élément quasi indispensable de l’équipe de Sampaoli depuis le mois d’août. Au sein du système de l’entraîneur argentin basé sur le déséquilibre, son abatage et sa combativité soulagent ses coéquipiers. Un transfert à l’OM se profilait tranquillement, jusqu’à cette déclaration de Mikel Arteta en conférence de presse ce jeudi.

OM : "Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis le début de ma carrière" (Guendouzi)

👉 https://t.co/iIlraWLrw9#TeamOM pic.twitter.com/voiDj8EroJ — La Provence OM (@OMLaProvence) October 11, 2021

« Nous allons prendre une décision à la fin de l’année »

« Pour l'instant, il est parti pour la saison, et je pense qu'il passe un très bon séjour à Marseille. Cela fait partie du plan que nous avons élaboré avec lui. Il continue son développement. Nous allons prendre une décision à la fin de l'année. Je ne pense pas que vous puissiez dire qu’il ne rejouera forcément plus pour Arsenal alors qu’il appartient toujours au club », a lâché l’entraîneur d’Arsenal. Les performances de Mattéo Guendouzi à l’OM sont épiées. Et elles pourraient bien effacer ses problèmes de comportement sous la direction de l’ancien adjoint de Pep Guardiola. Il avait succédé à Unai Emery, sous lequel s’était épanoui l’international français. Prêté successivement au Hertha Berlin puis à l’OM, Mattéo Guendouzi n’a peut-être pas forcément dit adieu à Arsenal. Pablo Longoria garde néanmoins la main avec cette fameuse option d’achat, surtout que le joueur se plaît énormément à Marseille.