OM : Guendouzi out, Tudor fait un choix fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Véritable cadre aux yeux d’Igor Tudor depuis le début de la saison, Mattéo Guendouzi devrait démarrer sur le banc ce mardi contre Francfort.

Présent lundi soir en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et Francfort, Mattéo Guendouzi était le capitaine de l’OM trois jours plus tôt dans un Vélodrome bouillant contre Lille. En l’absence de Valentin Rongier (suspendu) et de Dimitri Payet, sur le banc, l’international français avait hérité du brassard de capitaine, une belle marque de confiance de la part d’Igor Tudor. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille va cependant effectuer un choix très fort ce mardi, selon L’Equipe. Et pour cause, Mattéo Guendouzi devrait démarrer ce choc de Ligue des Champions sur le banc, une information qui peut surprendre mais qui s’explique par la volonté d’Igor Tudor de continuer son turn-over au vu du calendrier infernal du club phocéen.

Gerson préféré à Guendouzi en attaque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

Au milieu de terrain, Igor Tudor va choisir deux joueurs frais avec Valentin Rongier, suspendu contre Lille ainsi que Jordan Veretout, qui est seulement entré en fin de match face aux Dogues. Cette saison, Mattéo Guendouzi a également été utilisé dans le trio offensif mais contre Francfort, Igor Tudor souhaite disposer de plus de qualités techniques. Et c’est sans doute ce qui est le meilleur trio offensif possible de l’OM sur le papier qui va démarrer contre Francfort puisque selon L’Equipe, Gerson est pressenti pour débuter aux côtés de Dimitri Payet et d’Alexis Sanchez. Les incertitudes du onze de départ concernent également la défense puisqu’on ne sait pas encore si Samuel Gigot, sorti sur blessure contre Lille, sera en mesure de tenir sa place. Expulsé face à Tottenham la semaine dernière, Chancel Mbemba est de son côté suspendu pour cette rencontre de prestige à l’Orange Vélodrome.

Le onze probable de l’OM : Lopez – Bailly, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Payet, Gerson, Alexis Sanchez.