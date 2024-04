OM ‍: Balerdi affole l’Europe, les enchères grimpent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longtemps critiqué pour son irrégularité, Leonardo Balerdi réalise sa plus belle saison avec l’OM et suscite l’intérêt de nombreux clubs dans l’optique du mercato estival dont l’Atlético de Madrid.

Il sera indiscutablement le joueur de l’Olympique de Marseille le plus courtisé lors du prochain mercato estival. Auteur d’une saison irréprochable malgré les difficultés de son équipe, Leonardo Balerdi suscite de nombreuses convoitises. Titulaire indiscutable à l’OM, quel que soit l’entraîneur en place, l’international argentin est une cible de premier choix de l’Atlético de Madrid. Cela fait maintenant plusieurs mois que Diego Simeone observe avec beaucoup d’attention les prestations de Leonardo Balerdi sous les couleurs de l’OM. L’hiver dernier, l’Atlético était venue une première fois aux renseignements, mais il n’était pas question pour Pablo Longoria d’ouvrir la porte à l’un des meilleurs joueurs phocéens. L’été prochain, le « Cholo » de Madrid pourrait revenir à la charge, si l’on se fie aux informations du compte insider Massilia Zone.

« Comme annoncé par @MarwanBelkacem il y a quelques jours, l’Atlético Madrid est toujours attentif à la situation de Leonardo Balerdi pour cet été. L’international argentin qui est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026 intéresse par ailleurs de nombreuses écuries européennes. Les dirigeants Colchoneros suivent toutefois le joueur depuis plusieurs mois, et avaient déjà affirmé leur intérêt cet hiver » indique le compte insider sur X. L’Olympique de Marseille s’apprête donc à recevoir plusieurs offres pour son défenseur de 25 ans lors du prochain mercato, et il sera intéressant de voir quelle sera la stratégie du club avec Leonardo Balerdi, son actif le mieux valorisé au vu de sa situation contractuelle, de son âge et de son niveau. Pour les supporters olympiens, un départ en-dessous de 30 à 40 millions d’euros serait une catastrophe et la majorité sont d’ailleurs pour garder le roc argentin. Mais si une offre colossale arrive sur son bureau, Pablo Longoria pourrait être tenté de vendre celui qu’il avait recruté pour une dizaine de millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund en 2021.