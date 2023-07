OM ‍: Guendouzi drague Longoria, ça s'embrouille autour de lui

Dans : OM.

Promis à un départ rapide de l'OM sous Igor Tudor, Matteo Guendouzi semble désormais vouloir rester à l'Olympique de Marseille. Le vice-champion du monde français fait des efforts pour charmer Pablo Longoria, mais cela pourrait ne pas être suffisant lors de ce mercato.

Bien malin celui qui en avril dernier aurait envisagé que Matteo Guendouzi serait toujours sous le maillot phocéen à moins de deux semaines du premier match officiel de l’OM en 2023-2024. A deux ans de la fin de son contrat, et après une saison qui l’a vu être poussé peu à peu sur le banc par Igor Tudor, le milieu de terrain de 24 ans aspirait à retrouver du temps de jeu et cela passait par un départ de Marseille. Conscient que pour jouer l’Euro 2024 avec les Bleus, il fallait être titulaire, Guendouzi sondait le marché et avait des pistes en Premier League. Mais, en fin de saison, Igor Tudor a claqué la porte et d’un seul coup tout a changé pour le natif de Poissy. Et cela se voit à l’œil nu lors des entraînements de l’Olympique de Marseille, et peut-être même un peu trop.

Guendouzi veut rester, mais l'OM veut le vendre

Actuellement en Allemagne pour le stage de l’OM, qui se termine, Matteo Guendouzi a ostensiblement montré des signes de rapprochement à son président, comme le raconte le quotidien sportif. « Lors du stage, Guendouzi a affiché un visage conquérant, checkant Pablo Longoria comme un camarade de longue date en plus d’apparaître souvent au côté de son pote Rongier ou de Geoffrey Kondogbia », raconte le journaliste de L’Equipe, qui pense que cela n’empêche pas Matteo Guendouzi d’être le numéro sur la liste des départs tant il a un beau salaire et un prix de vente conséquent. D’autant que dans son clan, tout n’est pas clair. « Quelques bisbilles contractuelles dans l’entourage de Guendouzi ajoutent aussi de la confusion », précise Mathieu Grégoire. Le départ du joueur, dont la valeur est estimée à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt ne serait pas une surprise totale, malgré ses efforts pour rester à l'Olympique de Marseille.