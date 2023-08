OM ‍: Guendouzi doit partir, Longoria perd patience

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite vendre l’un de ses milieux de terrain d’ici la fin du mercato et Mattéo Guendouzi est toujours le joueur principalement poussé vers la sortie par Pablo Longoria, qui rêve d’une grosse vente en Premier League.

En recrutant Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille a réalisé un très beau coup et s’est offert les services d’un véritable taulier au milieu de terrain pour seulement 8 millions d’euros. Néanmoins, l’état-major de l’OM doit maintenant gérer un embouteillage au milieu de terrain où cinq joueurs se disputent deux places : Kondogbia, Rongier, Veretout, Guendouzi et Gueye, qui sera de retour en janvier après sa suspension infligée par le Tribunal Arbitral du Sport.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

Si l’on rajoute Ounahi, qui évoluait à ce poste avec le Maroc durant la Coupe du monde, il est clair que l’OM est trop fourni au milieu de terrain. Selon L’Equipe, l’objectif de Pablo Longoria et de Javier Ribalta est donc de se séparer d’au minimum un joueur à ce poste d’ici le 31 août. Kondogbia n’est pas concerné et à priori, l’objectif est de prolonger Pape Gueye, dont le bail expire en juin 2024. Dès lors, il ne reste plus que Rongier, Veretout et Guendouzi comme potentiels candidats au départ.

Guendouzi candidat n°1 au départ pour Longoria

Malgré une prestation bien terne face au Bayer Leverkusen, Veretout a pour l’instant les faveurs de Marcelino qui aime sa capacité à compenser les espaces laissées par ses partenaires ainsi que sa bonne patte sur les coups de pied arrêtés. De son côté, Rongier est le capitaine depuis un an et son contrat longue durée (2026) ne force pas l’OM à le vendre rapidement. Dès lors, Guendouzi est une fois de plus le candidat le plus crédible à un départ lors de ce mercato estival. L’international français sort d’une saison frustrante durant laquelle Igor Tudor l’a soit utilisé à un poste qui n’est pas le sien, soit l’a cantonné au banc.

😂 @MatteoGuendouzi : milieu de terrain talentueux ET 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗯𝗼𝘂𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁 ! 😤🛍 pic.twitter.com/ztA3MOLLrU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2023

Le départ de Tudor a calmé ses envies d’ailleurs, et Guendouzi est motivé à l’idée de gagner sa place de titulaire dans l’esprit de Marcelino. Il reste pourtant un joueur à vendre dans l’esprit de Pablo Longoria à tel point que selon L’Equipe, le président de l’OM a mandaté plusieurs sociétés d’agent dans le but de trouver un club au vice-champion du monde 2022. Aston Villa et West Ham suivent Guendouzi depuis plusieurs mois, mais ces intérêts n’ont pas abouti sur des offres concrètes. Le club reste confiant et sait que les clubs de Premier League s’affolent dans le money-time du mercato fin août. L’OM, qui a l’objectif de récupérer au moins 25 millions d’euros de la vente de Mattéo Guendouzi, ne perd pas espoir même si Pablo Longoria commence à s’impatienter.