OM ‍: Guendouzi accepte de quitter Marseille ‍!

Plutôt réticent à l’idée de quitter l’OM il y a encore quelques semaines, Mattéo Guendouzi a fini par accepter son départ. L’international français a désormais de grandes chances de rejoindre Maurizio Sarri à la Lazio Rome.

En quête d’un milieu de terrain « box to box » dans la dernière ligne droite du mercato, la Lazio Rome a identifié le profil de Mattéo Guendouzi depuis quelques semaines. Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, qui ne veut pas rater l’occasion de vendre l’une des plus grosses valeurs marchandes avant la fin de son contrat en juin 2025, l’international tricolore avait des touches en Premier League et attendait un signe de son ancien entraîneur Unai Emery pour rejoindre Aston Villa. Les Villains n’ont finalement pas concrétisé leur intérêt avec une offre, pas plus que West Ham qui est pourtant venu aux renseignements.

Matteo #Guendouzi wants to join #Lazio. Agreement in principle for a contract until 2028 (€2,5M/year). Lazio are now working to reach a deal with #OlympiqueMarseille. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/YPDVwHn21V — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2023

La pilule a été difficile à avaler pour Mattéo Guendouzi, qui aurait également aimé convaincre Marcelino et s’imposer de nouveau comme un titulaire de l’OM. A en croire les informations de Nicolo Schira, l’ex-milieu de terrain d’Arsenal a finalement accepté l’idée d’un départ. Et pour preuve, Mattéo Guendouzi a trouvé un accord contractuel avec la Lazio pour un bail jusqu’en juin 2028 assorti d’un salaire de 2,5 millions d’euros par an. Le plus dure reste néanmoins à faire dans ce dossier puisque pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et la Lazio.

L'OM et la Lazio négocient toujours le transfert de Guendouzi

Certainement la dernière @MatteoGuendouzi ce matin à la Commanderie @OfficialSSLazio 💪💙😎 pic.twitter.com/yp3aTq0JRh — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) August 25, 2023

Ces dernières heures, le club phocéen restait campé sur ses positions en réclamant une somme de 20 millions d’euros au minimum pour le transfert du vice-champion du monde 2022. De son côté, la Lazio tente de négocier un prêt payant avec option d’achat automatique dont le package se situerait davantage aux alentours des 15 à 18 millions d’euros. Un compromis sera certainement trouvé et du côté de Marseille, il n’est pas prévu de remplacer numériquement Mattéo Guendouzi. Utilisé à gauche depuis le début de la saison, Azzedine Ounahi pourrait retrouver sa place préférentielle de milieu axial avec la venue de Joaquin Correa. De plus, l’OM peut compter sur Rongier, Kondogbia, Veretout ou encore Gueye lorsqu’il reviendra de suspension à ce poste. Le départ de Guendouzi ne nécessitera donc pas de recrutement supplémentaire et c’est une bonne nouvelle pour l’état-major phocéen.