OM : Grégory Schneider valide à 100% ce choix de Garcia à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Contre la Lazio Rome puis face à Dijon dimanche après-midi, Rudi Garcia a utilisé un nouveau système tactique à l’Olympique de Marseille.

Effectivement, c’est en 3-5-2 que le coach phocéen avait aligné son équipe, replaçant Luiz Gustavo en défense et Lucas Ocampos en piston gauche. Un changement tactique qui a beaucoup plu à Grégory Schneider, et cela pour plusieurs raisons. Selon le journaliste de L’Equipe du Soir, ce bouleversement permet au coach marseillais d’insuffler une nouvelle dynamique au groupe, tout en gommant les faiblesses défensives des latéraux.

« Ce qui est intéressant avec le changement tactique de Garcia, c’est le fait de faire bouger les choses. Quand tu n’es pas bien et que tu changes de système, tu peux obtenir un effet positif sur la concentration par exemple. Tu sors les joueurs de l’échec d’une certaine façon. Tu peux les remettre très ponctuellement autour de quelque chose de neuf. Après, je me demande s’il ne met pas ce système à 5 défenseurs en place à cause de la misère défensive de ses latéraux. Je pense que dans le championnat de France, il y a peu de latéraux qui savent bien défendre. C’est une manière plutôt intelligente de gérer cette faiblesse-là » a expliqué Grégory Schneider. Reste désormais à savoir si Rudi Garcia persistera avec ce système tactique après la trêve. Pour rappel, Marseille se déplacera à Amiens avant de recevoir Reims.