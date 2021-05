OM : Gerson, le ton monte et la fin approche

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille et Flamengo sont en négociations depuis plusieurs jours pour le transfert de Gerson.

Au Brésil, le chiffre de 25 ME hors bonus revient sans cesse, un montant qui étonne dans les couloirs du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, selon La Provence. Dans son édition de mercredi, le quotidien régional dévoilait que l’OM tablait plutôt sur un transfert aux alentours de 15 ME pour le Brésilien de 24 ans, milieu relayeur au profil « box to box » adoré par Jorge Sampaoli. A en croire les informations de Globo Esporte, les négociations arrivent dans leur phase finale entre l’OM et Flamengo. Qu’un accord soit trouvé ou pas, le dossier devrait être clôturé ce week-end au plus tard. La date de demain, à savoir vendredi, est même avancée. Le média affirme que Flamengo analyse en ce moment la dernière offre soumise par Pablo Longoria pour Gerson.

Celle-ci serait de 25 ME plus 5 ME de bonus. Les bonus en question s’activeraient selon les performances individuelles de Gerson et les qualifications en coupe d’Europe de l’Olympique de Marseille dans les années à venir. Pablo Longoria a mis le paquet pour convaincre Flamengo dans la mesure où le président de l’OM a également inclus un pourcentage à la revente de plus de 20 % pour Flamengo lors du prochain transfert de Gerson. Financièrement, la proposition est très attractive pour le club brésilien, qui doit maintenant prendre une décision définitive d’ici ce week-end alors que ce jeudi soir, Flamengo affronte Vélez en Copa Libertadores. Un match que Pablo Longoria suivra avec attention pour observer Gerson… mais également Thiago Almada, la pépite de Vélez que Jorge Sampaoli aimerait aussi recruter. Dans son dossier consacré au mercato de l’OM mercredi, La Provence confirmait l’intérêt du club phocéen pour les deux joueurs. Depuis, Marseille s’est positionné sur un milieu de terrain supplémentaire, celui du RC Lens, Seko Fofana, avec qui un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé.