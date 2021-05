OM : Gerson, un détail troublant pour Marseille !

Dans : OM.

Désireux de quitter Flamengo pour une nouvelle expérience en Europe, Gerson possède une offre généreuse de l’Olympique de Marseille entre les mains. Mais si l’on excepte l’aspect financier, le milieu de terrain brésilien n’a pas l’air vraiment emballé par le club phocéen.

Les jours passent et l’Olympique de Marseille attend encore et toujours la réponse de Gerson. Le dossier semblait pourtant bouclé lorsque l'OM s’est entendu avec Flamengo sur un transfert aux alentours de 30 millions d’euros bonus compris. Et de son côté, le milieu de terrain a lui aussi trouvé un accord avec le pensionnaire de Ligue 1. Il faut dire que la direction olympienne s’est montrée particulièrement généreuse avec Gerson.

D’après UOL Esporte, le Brésilien, qui ne fait pas partie des plus gros salaires de son équipe, a l’occasion de multiplier ses revenus par cinq à l’OM ! Autant dire que la proposition marseillaise est difficile à refuser pour l’ancien joueur de la Roma et de la Fiorentina. Seulement voilà, Gerson ne l’a toujours pas acceptée. L’international Espoirs auriverde réclame un temps de réflexion. Mais en réalité, nos confrères sud-américains affirment que la cible de l’OM attend une proposition d’un cador européen qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.

Gerson n’a qu’une seule offre

Gerson rêverait notamment de rejoindre le Real Madrid dont les dirigeants sont en contact avec ses agents depuis plusieurs mois. Mais qui n’a toujours pas formulé une proposition ferme. D’ailleurs, la source croit savoir que le joueur de Flamengo n’a reçu qu’une seule proposition concrète, à savoir celle de l’OM. Dans ces conditions, le club dirigé par Pablo Longoria lui aurait demandé de prendre une décision rapidement pour éviter de ralentir ses emplettes. A croire qu’à Marseille, Gerson n’est attiré que par le salaire proposé... Rien de très rassurant pour la suite de ce dossier, même si Jorge Sampaoli semble miser énormément sur ce renfort.