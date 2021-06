OM : Gerson à Marseille, c'est officiel !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a officialisé un accord de principe avec le club brésilien de Flamengo pour le transfert de Gerson.

Cette fois, il n’est plus question d’en parler au conditionnel, Gerson, le milieu de terrain brésilien de Flamengo portera bien le maillot de l’OM lors de la saison 2021-2022 et les suivantes. Le club phocéen a en effet annoncé avoir trouvé un accord de principe avec la formation de Rio pour le transfert définitif de Gerson. Ce dernier, après un passage en Italie, va donc retrouver l’Europe. Bien évidemment l’Olympique de Marseille ne détaille pas les conditions financières de cette opération, on a souvent évoqué 20 millions d’euros plus des bonus pour ce qui est le premier gros coup du mercato de l’OM le jour même de l'ouverture du marché des transferts.