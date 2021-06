OM : Gerson jusqu'en 2026, c'est signé !

Dans : OM.

Gerson sera bien un joueur de l'Olympique de Marseille pour les cinq prochaines saisons. L'OM et le Flamengo ont enfin signé un accord qui valorise le milieu brésilien à 20ME et des primes.

Depuis plusieurs jours, la presse sportive brésilienne annonce que les dirigeants de Flamengo et ceux de Marseille ont finalisé les derniers détails du transfert de Gerson de l’OM. Mais ce samedi, Eric Frosio, correspondant au Brésil de L’Equipe et de Canal+, annonce que cette fois, Pablo Longoria et son homologue brésilien ont bel et bien paraphé le contrat qui fait du milieu de terrain de 24 ans un joueur marseillais. La date de sa venue en France n'est pas officielle, mais Gerson ne jouera pas la Copa Libertadores avec le Flamengo fin juillet.

Le journaliste, toujours très bien informé, précise que Gerson signera son contrat avec l’Olympique de Marseille après avoir passé sa visite médicale. Le joueur qui a évolué en Europe avec la la Fiorentina et l'AS Roma va rejoindre l'OM pour les cinq prochaines saisons moyennant 20ME et différents bonus, soit 5ME de moins que les montants évoqués depuis le début des négociations. Pablo Longoria respecte donc le premier choix de Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin ayant fait de Gerson sa priorité lors de ce mercato marseillais. Affaire suivante.