Lilian Brassier renvoyé à Brest, l'OM frappe fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM pensait avoir réalisé un joli coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Lilian Brassier. Mais pour l’instant, l’aventure de l’ancien roc du Stade Brestois tourne au vinaigre à Marseille.

Figurant parmi les meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1 la saison dernière, Lilian Brassier vit un début d’aventure périlleux à l’Olympique de Marseille. Pourtant titulaire au début de la saison au côté de Leonardo Balerdi, le natif d’Argenteuil a vite perdu sa place aux yeux de Roberto De Zerbi, qui lui préfère désormais Derek Cornelius ou Geoffrey Kondogbia. Avant la dernière trêve internationale, le coach italien a tout de même tenté de relancer son défenseur français d’1m86, mais sa prestation contre l’AJ Auxerre a frôlé la catastrophe. Fautif sur le premier but bourguignon, Lilian Brassier a tout raté et la sanction est tombée ce week-end puisque Roberto De Zerbi ne l’a pas retenu dans le groupe pour le déplacement à Lens.

L'OM aimerait casser le prêt de Lilian Brassier

Un choix fort de la part de l’ex-entraîneur de Brighton, qui ne semble plus avoir confiance en l’ancien défenseur brestois à tel point qu’un départ dès le mercato hivernal est envisagé. Et selon les informations du site Jeunes Footeux, un deal totalement inattendu pourrait voir le jour. Le média rappelle que Lilian Brassier n’est que prêté par Brest à l’OM et que son transfert sera définitif en fin de saison quand le club de Pablo Longoria aura payé l’option d’achat automatique fixée à 11 millions d’euros. Mais au vu du début d’aventure désastreux du joueur, Marseille aimerait renvoyer Lilian Brassier à Brest afin d’économiser quelques millions d’euros.

Bien sûr, l’OM ne s’en tirera pas en ne payant rien mais les dirigeants olympiens aimeraient trouver un accord avec le club breton pour limiter la casse. Un énorme retournement de situation pour l’avenir de Lilian Brassier, qui ne s’attendait pas à tel fiasco en posant ses valises en Provence. Reste à voir si du côté de Brest, on acceptera de faire revenir l’ancien défenseur. On peut en douter car même si Brassier a laissé de bons souvenirs à Francis-le-Blé, l’état-major breton a enregistré dans ses projections financières une rentrée d’argent estimée à 11 millions d’euros grâce au départ de l’ex-international espoirs français. Marseille risque donc de devoir trouver une autre solution s’il veut absolument se séparer de Lilian Brassier au mois de janvier.