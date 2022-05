OM : Gerson envoie un message très clair à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Pour sa première saison sous les couleurs de l'OM, Gerson a plutôt convaincu. Le Brésilien monte en puissance mais peut encore faire mieux selon son entourage.

L'OM a récemment décroché son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Une belle récompense pour les joueurs de Jorge Sampaoli, qui ont connu pas mal d'émotions cette saison. Le club phocéen va désormais pouvoir se concentrer sur son prochain mercato et faire les premiers bilans. Malgré des débuts compliqués, Gerson aura fini en trombe. Le Brésilien, recruté l'été dernier pour près de 20 millions d'euros à Flamengo, a en effet été l'un des grands artisans de la deuxième place de l'OM en championnat, surtout en l'absence de Dimitri Payet. L'ancien de la Roma a d'ailleurs terminé sa première saison sur la Canebière en double-double avec 11 buts et 10 passes décisives données. Et pour son père Marcos, Gerson peut faire encore bien mieux.

Gerson encore à l'OM la saison prochaine, c'est confirmé

Une saison d'évolution, d'apprentissage, de maturation et d'affirmation. J'ai toujours su et j'étais sûr que tout irait bien ici à @OM_Officiel. J'ai été reçu avec une grande affection par tout le monde.



Je suis certainement un joueur plus complet aujourd'hui. pic.twitter.com/TzEb6VUqLi — Gerson Santos (@GersonSantos08) May 21, 2022

Lors d'une interview accordée à SportMed, le père et agent de Gerson a en effet indiqué que le joueur de 25 ans en avait encore sous la semelle pour aider l'OM dans ses futurs objectifs. « Les joueurs ont joué un rôle dans l'adaptation de Gerson. Le plus important pour lui, c'est la joie de jouer. L'appui des fans était très important. Attendez-vous à voir un Gerson encore plus brillant la saison prochaine ! Ils vous rendra tout ce que vous lui offrez, jusqu'à la dernière goutte de sueur », a notamment indiqué le représentant du Brésilien. A noter également que le père de Gerson a tenu à balayer d'un revers de main les rumeurs qui parlaient d'un départ de son fils dans les prochaines semaines : « Gerson sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? Jamais nous n’avons eu le moindre doute. Il a encore 4 ans de contrat. Il se sent bien à l’OM. Il y a la Ligue des Champions. Il veut réussir dans cette compétition. Il a cette volonté de rester à l’OM les prochaines années. Un départ n’a jamais été envisagé que ce soit durant l’hiver ou cet été ». Voilà de quoi en rassurer pas mal à Marseille, sachant que Gerson devrait logiquement prendre plus de responsabilités dans les prochains mois à l'OM. Il faudra jouer sur tous les tableaux, et notamment se montrer à la hauteur en Ligue des champions.