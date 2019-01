OM : Germain de retour à Nice, cette fois c'est bouillant !

Dans : OM, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Quelques jours après avoir officialisé la venue de Mario Balotelli en provenance de Nice pour six mois, l’Olympique de Marseille espère bien annoncer un nouveau deal avec le club azuréen. Mais dans le sens des départs cette fois puisque l'actuel 8e de L1 est tout proche de prêter son attaquant Valère Germain au Gym. Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, un accord a d’ores et déjà été entériné entre Jacques-Henri Eyraud et Jean-Pierre Rivère à ce sujet. Désormais, les deux hommes n’attendent plus que la validation du dossier par les actionnaires chinois de l’OGC Nice.

« Alors que tout semble ficelé entre l’OM, le Gym et Valère Germain pour que ce dernier sot prêté, les patrons chinois n’auraient donné leur accord ni à Rivère, ni à Fournier pour boucler ce dossier » explique le quotidien national, qui confirme ainsi que l’attaquant marseillais a donné son accord pour rejoindre son ancien club sur la Côte d’Azur. Une information importante dans la mesure où certains médias expliquaient encore tout récemment que Valère Germain refusait de quitter l’OM, et qu’il avait poliment écarté les avances de Nantes et donc de Nice au cours des dernières heures. Reste maintenant à savoir si ce dossier se décantera avant la fin du mercato, jeudi soir.