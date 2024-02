OM ‍: Gattuso viré, tout n'est pas si clair

Dans : OM.

Par Claude Dautel

On l'a appris après le nul de l'OM en Europa League, Pablo Longoria aurait conforté Gennaro Gattuso dans son poste d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Cependant, il y a quand même quelques limites.

Gennaro Gattuso a eu un petit coup de déprime jeudi soir après le nul (2-2) concédé par son équipe face à Donetsk, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille avouant ne plus trop comprendre ce qu’il se passait dans la tête de ses joueurs depuis de nombreux matchs. Pas de quoi inquiéter les dirigeants phocéens, puisque dans l’avion du retour, Pablo Longoria a indiqué au successeur de Marcelino qu’il allait finir la saison sur le banc de l’OM quoi qu’il advienne, rassurant ainsi Gattuso pour la suite du championnat et de l’Europa League. Il est vrai que même si le club provençal a un énorme trou d’air, puisqu’il n’a pas gagné un seul match en 2024, tout n’est pas perdu, loin de là. Sur le papier, l’ancien joueur de l’AC Milan peut donc dormir tranquille, les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de le limoger si cette terrible série continuait. Vraiment ? Pas si sûr.

L'OM n'a pas gagné en 2024, ça devient gênant

Ce dimanche soir, face à Brest, l'Olympique de Marseille joue tout de même une partie de son avenir en Ligue 1, car en cas de défaite, l'OM serait à dix points du club breton, sans même attendre de savoir ce que fera Monaco contre Toulouse. Plus que cela, c'est surtout la manière dont Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers se comporteront sur la pelouse du stade Francis Le-Blé qui va être scruté. Et si Marseille se fait gifler par le Stade Brestois, l'avenir immédiat de Gennaro Gattuso pourrait revenir sur le devant de la scène. « Gennaro ne sera pas en danger même en cas de revers dans le Finistère. Après, si on perd 4 ou 5-0…. », confie, dans La Provence, une source proche des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Autrement dit, Gennaro Gattuso a la confiance de ses employeurs, mais cette confiance n'est tout de même pas aveugle et encore moins absolue.