OM ‍: Gattuso rend un bel hommage à Amine Harit

Par Alexis Rose

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a poursuivi sa très bonne dynamique en Ligue 1 en venant à bout du Clermont Foot (2-1) pour revenir tout près du podium à quelques jours de la trêve hivernale.

Plongé dans le ventre mou du championnat de France il y a un mois à peine, le club phocéen est désormais sixième de la L1 à quatre points de la troisième place de Monaco. Un retour en force que l’OM doit à une série de quatre victoires de suite, soit autant de succès qu’entre les mois de mai et de novembre. L’équipe de Gennaro Gattuso est donc sur une superbe dynamique, que la rencontre face à Clermont ce dimanche est venue confirmer. Malgré une deuxième période plus compliquée, Marseille s’était mis à l’abri en première avec des réalisations de Murillo et Harit. Grâce à cette nouvelle victoire, la meilleure défense d’Europe à domicile cette saison s’est assurée de finir l’année 2023 au mieux. Et ce n’est pas le coach marseillais qui dira le contraire, lui qui sait que ce succès face à Clermont est ultra-important pour la suite.

Gattuso : « On a encore rien fait »

Gattuso : "Enfin Amine a marqué ! Ce soir c'était l'homme en plus sur le terrain qui nous donnait la supériorité numérique. Il a la capacité à éliminer et beaucoup de qualités." #OMCF63 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 17, 2023

« Je suis très content. La première mi-temps a été une grande performance au niveau tactique et technique. La seconde, on a souffert mais c'est normal. On est rentrés à 5 h du matin après Brighton, on a perdu de l'énergie. Je tiens à féliciter les joueurs, c'était un match piège. On avait tout à perdre et rien à gagner. Vous les journalistes, vous étiez souvent surpris de la confiance des joueurs. C'est grâce à eux si l'on remonte, ils croient en ce qu'ont fait. Enfin Amine Harit a marqué ! C'était l'homme en plus sur le terrain qui nous donnait la supériorité numérique. Il a la capacité à éliminer et beaucoup de qualités. Je remercie milles fois le public. Si on a aussi bien débuté, c’est grâce à cette atmosphère. Ce n’est pas un hasard si on a ces résultats ici. Le public est un vrai plus pour nous. Après, on a encore rien fait, l'objectif c'est de continuer à grappiller des points et prendre des places au classement », a lancé Gattuso en conférence de presse d’après-match. Histoire de passer de bonnes fêtes de fin d’année, l’OM va maintenant tenter de faire un 5/5 en allant battre Montpellier lors du dernier rendez-vous de l’année mercredi prochain.