OM ‍: Gattuso l’annonce, les mises à l’écart vont pleuvoir

Par Eric Bethsy

Mécontent de l’implication de ses joueurs, Gennaro Gattuso leur a lancé un avertissement ce jeudi en conférence de presse. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille va reprendre sa méthode initiale et écarter les éléments pas suffisamment investis.

L’Olympique de Marseille hausse le ton. En début de semaine, le groupe et le staff technique ont pu s’expliquer lors d’une réunion. Puis les joueurs ont rencontré les responsables des groupes de supporters. Une réaction nécessaire après la triste performance à Lyon (1-0) dimanche dernier. Et la mise au point ne s’est pas arrêtée là. Gennaro Gattuso en a rajouté une couche ce jeudi en conférence de presse. Remonté, l’entraîneur marseillais a souligné le manque d’implication de ses hommes.

Gattuso a été trop gentil

« J'ai parlé d'exigence, j'ai dit qu'il fallait faire plus, a confié l’Italien aux médias. On doit tous faire plus, moi et mon staff en premier. On dispute un championnat exigeant, avec des joueurs qui pèsent 100 kg et qui courent à 1000 km/h. Ce n'est pas suffisant ce qu'on fait pour l'instant. On ne peut pas dire qu'on perd à cause d'un manque de chance. » Dans ce contexte, Gennaro Gattuso va revenir à sa méthode initiale. Celle qui consiste à mettre des joueurs à l’écart si nécessaire.

Gattuso évoque Clauss : "On a eu des discussions. Clauss est un international et quand on regarde ses prestations en ce moment, ça se voit. Mais il faut être constant"



👉 https://t.co/SDic80Nvl8#OM #TeamOM #OMFCM pic.twitter.com/18WGRHl8Ql — La Provence OM (@OMLaProvence) February 8, 2024

« Il faut raconter la vérité. Pendant ma carrière d'entraîneur, j'ai toujours essayé de construire une mentalité. S'il y avait un joueur qui ne s'entraînait pas à 100%, il était exclu des feuilles de match. Quand je suis arrivé à Marseille, je me suis dit qu'il fallait être un peu plus tranquille. C'est Marseille, l'ambiance est très chaude ici, si je ne mets pas quelqu'un sur le banc tout le monde va me demander pourquoi. J'ai déjà perdu trop de temps, j'ai fait trop de calculs. Une fois, ça va. Mais à partir de la deuxième ou troisième fois il faut envoyer un signal », a prévenu le coach olympien, dont les prochaines décisions seront observées.