OM ‍: Gattuso exécute ses conseils, Rami a adoré

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a pris le meilleur sur Le Havre ce dimanche en Ligue 1. Une victoire qui rassure certains observateurs, contents des choix réalisés par Gennaro Gattuso.

Après deux défaites de rang en Ligue 1, l'OM a bien réagi ce dimanche contre Le Havre au Stade Vélodrome. Une belle victoire qui permet aux hommes de Gennaro Gattuso de reprendre un peu confiance. Surtout, l'entraineur italien continue de faire confiance à certains joueurs qui lui rendent bien. C'est le cas d'Amine Harit, Azzedine Ounahi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Le liant était au rendez-vous entre les lignes face au Havre et Adil Rami a particulièrement apprécié. Le champion du monde voulait voir un Marseille plus entreprenant et moins calculateur que sous Marcelino.

L'OM le régale, Adil Rami s'éclate

Sur le plateau de Prime Video, le consultant s'est en effet félicité du visage montré par l'OM contre Le Havre et a été ravi que les Phocéens évoluent comme il le demandait. « Je suis content. J’ai l’impression que Marseille m’écoute. C’est exactement le Marseille que j’avais envie de voir. Cette victoire va leur faire du bien. Maintenant, le problème, c’est qu’il va falloir redoubler d’efforts pour faire plus et mieux car on connaît les Marseillais. Un excès de confiance, et boom, on peut retomber dans la crise ! J’aime beaucoup ce milieu. Là, on voit trois milieux de terrain avec de la mobilité, ils bougent dans tous les sens, ils se recherchent constamment, ils sont tout le temps en mouvement. Ce sont des joueurs de ballon, il faut les laisser s’exprimer », a notamment indiqué Adil Rami, qui apprécie les derniers choix faits par Gennaro Gattuso, qui a redonné plus d'équilibre et de cohérence selon lui à l'OM.