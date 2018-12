OM : Garcia prêt à démissionner ? Mavuba se mouille

Dans : OM, Ligue 1.

Plus tellement en odeur de sainteté du côté de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia va-t-il démissionner ? Rio Mavuba donne son avis.

« Garcia démission ». Jeudi, lors de la nouvelle déroute du club phocéen en Europa League contre l'Apollon Limassol (1-3), le public du Vélodrome a grondé en réclamant le départ de Rudi Garcia. Après ce début de saison compliqué, avec une élimination précoce de la Coupe d'Europe et une petite cinquième place en Ligue 1, les supporters sont à bout. Si le premier responsable de la crise actuelle est le président Eyraud, c'est surtout l'entraîneur olympien qui est donc pris pour cible. Et alors qu'il existe une petite cassure entre le coach et son vestiaire, à cause des états d'âme de certains et des déclarations fracassantes de Garcia sur son groupe, son départ est-il envisageable ? Rio Mavuba n'y croit pas.

« Partir de l'OM, Rudi Garcia ne le fera pas. Il ne va rien lâcher. Tel que je l'ai connu à Lille, ce n'est pas dans ses habitudes. Comme ce qu'il a vécu l'année dernière lors des défaites contre Monaco et Rennes, et même si cette année c'est un peu plus fort, il ne lâchera pas. Et il a encore cet objectif du podium. Il traîne le parcours en Coupe d'Europe de l'an dernier comme un boulet, parce qu'ils ont été catastrophiques en C3 cette saison. Si à la fin de l'année, il finit sur le podium et replace l'OM en Ligue des Champions, ça changera tout », a lancé, sur RMC, l'ex-milieu du LOSC, qui pense donc que son ancien entraîneur va se relever après cet échec retentissant. Il n'a plus le choix puisqu'il a récemment prolongé son contrat avec l'OM jusqu'en 2021.