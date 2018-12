OM : « Garcia démission », il a entendu et il répond !

Dans : OM, Ligue 1.

A l’image de toute cette campagne européenne, l’Olympique de Marseille a présenté un très triste visage ce jeudi soir face à Limassol (1-3) pour le dernier match de poule. Certes, une énorme bévue arbitrale a mis l’OM dans la panade d’entrée de jeu, mais c’est l’ensemble de cette phase de poule qui est indigente pour la formation provençale. Et les rares supporters présents au Vélodrome n’ont pas hésité à montrer leur colère, sifflant leurs joueurs et demandant la démission de Rudi Garcia. S’il a d’abord tenu à souligner qu’il regrettait une nouvelle fois la faible affluence et les sanctions de l’UEFA à l’égard des fans de l’OM, l’entraineur provençal a réaffirmé sa volonté de tenir ses objectifs.

« C’est triste de jouer dans un Vélodrome aussi vide, mais malheureusement on avait nos virages suspendus. Malheureusement, on sait que c’est notre histoire cette saison en Ligue Europa. On n’aura pas joué un seul match à domicile sans avoir nos supporters suspendus et nos supporters, ils sont importants, on l’a vu l’année dernière en coupe d’Europe, je vous l’ai déjà dit. Bien sûr, quand ils sont avec nous c’est mieux. Et le reste (les "Garcia Démission"), moi je continue à donner, avec mon équipe et mon staff, le meilleur et il n’y a pas de raison qu’on ne gagne pas des matches et que l’on n’atteigne pas nos objectifs. Il faut être positif, même si on aurait aimé faire un autre résultat, bien évidemment », a expliqué un Rudi Garcia qui sait que, malgré cette première partie de saison loin d’être convaincante, l’OM peut encore largement rattraper ses points de retard sur Montpellier et Lille, les étonnants pensionnaires du podium.