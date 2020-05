OM : Galtier défonce en personne la rumeur marseillaise

Dans : OM.

Christophe Galtier a pris la parole pour évoquer la rumeur de son arrivée à l'OM en cas de départ d'André Villas-Boas.

C’est le feu à Marseille, et les cendres retombent jusqu’à l’autre bout de la France. Dans le Nord, l’apparition du nom de Christophe Galtier dans les entraineurs que Jacques-Henri Eyraud aimerait recruter si André Villas-Boas venait à claquer la porte a fait de l’effet. Le LOSC ne craint pas particulièrement le fait de perdre son coach, très impliqué dans le projet, mais s’agace de voir que l’entourage du technicien aurait été sondé par l’OM. Pour le moment, tout ceci reste hypothétique, puisque AVB est toujours en poste à Marseille, et semble vouloir en savoir plus avant de prendre une décision radicale. Dans le même temps, Christophe Galtier a tenu à rassurer son président personnellement, insistant sur le fait qu’il n’y avait absolument rien entre lui et le club de sa ville natale. Il en a fait de même avec les médias, puisque, interrogé par les journaliste de la Voix du Nord, l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne s’est montré expéditif avec un texto qui a le mérite d’être clair.

« Ce n’est que ragots et pure invention », a lancé l’entraineur de Lille quand il lui a été demandé s’il pouvait être le successeur de Villas-Boas en cas de départ de ce dernier. Même s’il faut rester prudent quand on connait l’amour de Galtier pour l’OM, cela démontre en tout cas l’été d’esprit de ce dernier, très concentré sur les épreuves à venir avec le LOSC, et qui ne semble pas du tout prêt à envisager un changement de cap dans sa carrière. La preuve, il est attendu le 11 juin au Domaine de Luchin pour la reprise de l’entraînement des Dogues. Même si, d’ici cette date, beaucoup de choses peuvent encore se passer.