Rongier et l'OM, une terrible nouvelle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Eloigné des terrains depuis le mois de novembre après une opération au genou, Valentin Rongier espérait pouvoir faire son retour avec l'Olympique de Marseille avant la fin de saison.

Capitaine de l'OM avant de devoir céder son brassard en raison de son absence très longue durée, consécutivement à sa blessure au genou et son opération d'une fracture de la rotule, Valentin Rongier avait confié la semaine passée qu'il espérait faire son retour à la compétition avant la fin de la saison. Alors que l'équipe de Jean-Louis Gasset doit encore se battre pour tenter d'arracher un ticket pour une coupe d'Europe, et tenter de briller en Europa League, l'ancien nantais avait affiché sa confiance la semaine passée. « Je fais tout pour, je fais le maximum tous les jours à l'entraînement. Ce matin j'étais au club encore à 9h et je fais mes séances, j'essaie d'être le plus professionnel possible et j'espère beaucoup revenir avant la fin de la saison. Mon genou commence à me laisser tranquille et je sens vraiment que ça va mieux donc j'espère que ça va continuer comme ça pour pouvoir terminer la saison avec mes coéquipiers », avait expliqué le joueur de l'OM. Mais ce lundi, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout.

Rongier out, l'OM va devoir composer sans lui

OM : Rongier et Mbemba vendus à la Lazio, Tudor frappe fort https://t.co/GOcfyS4zEG — Foot01.com (@Foot01_com) March 20, 2024

Evoquant la situation de Valentin Rongier, L'Equipe révèle qu'il est désormais très probable qu'il ne rejoue plus du tout cette saison avec l'Olympique de Marseille. « Valentin Rongier, touché au genou gauche depuis début novembre, et qui ne voit pas encore le bout du tunnel. L'ancien Nantais a plusieurs fois dû repousser sa reprise à cause de douleurs. Les derniers tests de course sont plus concluants, mais il lui reste du travail de réathlétisation et il est probable qu'il ne joue pas avant la fin de la saison », annoncent Baptiste Chaumier et Mélisande Gomez. A deux ans de la fin de son contrat avec l'OM, et même s'il a été accusé d'être un joueur trop « lisse » par certains supporters marseillais, le milieu de terrain de 29 ans a toujours été un joueur de base des différents entraîneurs passés par la Commanderie. A priori, Jean-Louis Gasset n'aura pas l'occasion d'en profiter, au moment où en Italie on affirme qu'Igor Tudor voudrait faire signer Rongier à la Lazio lors du prochain mercato.