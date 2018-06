OM : Agacé par Eyraud, Arema met un terme aux négociations !

Dans : OM, Ligue 1.

Les discussions entre l’Olympique de Marseille et Arema n’avancent toujours pas. Au contraire, elles ont carrément été interrompues !

Face à l’échec des négociations avec le gestionnaire du Vélodrome, le président Jacques-Henri Eyraud a récemment manifesté son agacement. Le dirigeant olympien a même menacé de construire son propre stade s’il ne parvenait pas à un accord raisonnable. Sans surprise, le message n’a évidemment pas plu à Arema, d’où le communiqué publié ce vendredi afin de mettre un terme aux discussions.

« Après plusieurs mois de dialogue entre les parties en vue d’établir un partenariat durable et positif, les prises de paroles répétées de la direction du club résident à l’encontre d’Arema et de la Ville de Marseille nous conduisent aujourd’hui à devoir suspendre les discussions entamées », a annoncé la société qui semble croire à un coup de bluff de JHE, et qui met à son tour la pression sur le quatrième de Ligue 1. On attend donc la réponse marseillaise.