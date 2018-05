OM : Furieux, le patron sort un tacle XXL

Dans : OM, Ligue 1.

Vendredi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le classement des pelouses de Ligue 1 pour la saison passée. Et si le PSG a perdu sa première position au profit de l'En Avant Guingamp, l'Olympique de Marseille se classe à la 16e place sur 20, le terrain de jeu de l'OM ayant clairement été en-dessous de tout cette saison, ce que tout le monde, et notamment Rudi Garcia, avait regretté. Profitant de cette officialisation de la mauvaise qualité de la pelouse marseillaise, Jacques-Henri Eyraud a sorti un tacle XXL via Twitter. « L’OM proche de la relégation pour...sa pelouse. Affligeant ! 😱 », a rétorqué le président de l'Olympique de Marseille, qui ne remettait pas du tout en cause le classement, mais réglait son compte à l'actuel gestionnaire du Vélodrome.

Car on le sait, depuis des mois, l'Olympique de Marseille tente de trouver avec accord avec Arema, qui s'occupe du stade de la cité phocéenne et pour l'instant c'est un véritable dialogue de sourds entre les deux camps. En balançant ainsi contre l'état de la pelouse du Vélodrome, Jacques-Henri Eyraud jette ainsi un gros pavé dans la mare et place le gestionnaire devant ses responsabilités. Même s'il n'est pas certain qu'Arema négocie plus facilement suite à cette attaque frontale du patron de l'OM, les choses vont devoir bouger.