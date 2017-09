OM : Fumigènes, pétards, enquête de l'UEFA ouverte

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Il n’y avait pas grand monde au Vélodrome jeudi dernier pour le premier match de poule d’Europa League face à Konyaspor, mais les supporters marseillais ont réussi à se faire remarquer de mauvaise façon. A leur arrivée au stade, peu après le coup d’envoi, ils ont allumé et jeté des fumigènes et des pétards, ce qui est bien évidemment interdit. En plus de cela, l’UEFA a noté le blocage des escaliers et donc des issus de secours, ce qui constitue une faille à la sécurité. Pour tout cela, le club phocéen sera jugé le 19 octobre prochain, et risque bien évidemment une amende salée, voire une fermeture de la tribune en question.