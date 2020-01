OM : Frank McCourt refuse de vendre Marseille !

Dans : OM.

La nomination de Paul Aldridge, nouveau conseiller spécial de Jacques-Henri Eyraud, a semé le trouble à l’Olympique de Marseille, où une vente du club est désormais évoquée.

Il faut dire que le dirigeant britannique est connu pour avoir grandement aidé des clubs tels que Manchester City ou Leicester à se refaire une santé financière avant une vente d’envergure. Mais en ce qui concerne l’Olympique de Marseille, il semblerait que l’objectif ne soit pas de rendre la mariée plus belle avant une vente à prix d’or. Toujours bien informé sur l’actualité du club provençal, le compte Twitter @benben_onlyOM a indiqué que l’intention de Frank McCourt n’était pas de céder le club, racheté à Margarita Louis-Dreyfus fin 2016.

« L’Olympique de Marseille fait l’objet d’une veille sur le marché des acquisitions. On savait déjà que des investisseurs en Asie et au Moyen-Orient étaient attentifs. On est sur aujourd’hui qu’un acteur clé d’Arabie Saoudite est intéressé. Pas d’offre, juste une prise d’informations. Frank McCourt n’est pas vendeur, semble-t-il » a publié le compte Twitter, pour qui l’homme d’affaires américain a encore des projets à Marseille, que cela soit autour du club ou plus globalement de la ville. Reste à voir si le grand patron de l’OM sera en mesure de refuser une offre XXL de la part d’un géant d’Arabie Saoudite si celle-ci venait à se présenter dans les prochains mois. Difficile d’avoir des certitudes dans ce dossier complexe à bien des égards.