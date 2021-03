OM : Frank McCourt est à Marseille

Dans : OM.

Attendu cette semaine à Marseille après le départ de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt a déjà posé le pied en France.

Dans un communiqué publié vendredi soir sur le site officiel de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt expliquait qu’il allait se rendre en Provence cette semaine afin de rencontrer les responsables des groupes de supporters ainsi que les élus locaux et les chefs d’entreprise importants de la région. L’Américain, qui pourrait assister à la conférence de presse de présentation de Jorge Sampaoli cette semaine, n’a visiblement pas envie de perdre du temps.

Et pour preuve, son jet privé s’est posé ce lundi aux alentours de 10h30 à l’aéroport de Marignane. Frank McCourt doit notamment s’entretenir dans la journée avec le nouveau président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Son agenda précis n’a pas encore été dévoilé mais sa présence en France est un réel événement puisque sa dernière visite remonte à plus d’un an et demi. Selon certaines indiscrétions, le natif de Boston pourrait profiter de son séjour à Marseille pour évoquer le rachat du Vélodrome avec le maire de la ville, Benoît Payan.