OM ‍: Flop en Espagne, Konrad de la Fuente rappelle Longoria

Suite à un prêt peu convaincant à l’Olympiakos, Konrad de la Fuente se retrouve de nouveau en difficulté à Eibar. L’ailier sous contrat avec l’Olympique de Marseille compte bien se relancer dans les prochains moins, et pourquoi pas au sein du club phocéen. C’est effectivement le scénario envisagé par l’international américain.

Les supporters de l’Olympique de Marseille l’ont peut-être oublié, mais Konrad de la Fuente appartient toujours au club phocéen. L’ancien joueur du FC Barcelone, recruté à l’été 2021, reste sous contrat jusqu’en 2025. Le président Pablo Longoria se serait pourtant bien passé de cet élément indésirable et difficile à refourguer. La saison dernière, l’ailier marseillais avait déjà déçu pendant son prêt à l’Olympiakos. Et ce n’est pas beaucoup mieux en deuxième division espagnole. De nouveau prêté, cette fois à Eibar, Konrad de la Fuente doit encore se contenter d’un temps de jeu limité (huit matchs cette saison, dont un seul en tant que titulaire). Pas de quoi affecter ses ambitions.

« Personnellement, mon objectif c'est d'être de retour, avoir du temps de jeu et montrer à tout le monde ce que je peux faire, a confié l’international américain aux Réservistes. Je vais y aller étape par étape, et j'espère que je serai bientôt prêt à jouer. » D’abord à Eibar pour terminer la saison, et ensuite à l’Olympique de Marseille ? Konrad de la Fuente l’envisage ouvertement. « Le plus important est d’avoir du temps de jeu et de progresser cette saison, et après on verra je ne sais pas, j’aimerais retourner à Marseille, a-t-il annoncé. Tout ce que je peux faire c’est de montrer ce que je peux faire sur le terrain, et laisser les choses se faire. »

De La Fuente fait un aveu sur la L1

Le Marseillais a pourtant reconnu que la Ligue 1 ne lui correspondait pas vraiment. « Je pense que le style de jeu ici (en Espagne) me convient mieux parce que c'est moins physique. Quand je jouais en France, tous les défenseurs me prenaient au marquage de manière très physique. Et ici ce n'est pas vraiment la même chose, c'est un style différent. C'est plus technique, avec un rythme plus lent. Et je pense que ça m'aide aussi », a expliqué le flop de l’OM, à qui Pablo Longoria n’ouvrira sûrement pas la porte.