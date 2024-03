OM ‍: Dugarry vire Gasset, il a trouvé son remplaçant

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jean-Louis Gasset fait du très bon travail depuis son arrivée à l'OM. Le club phocéen l'a fait signer jusqu'à la fin de saison mais certaines voix s'élèvent déjà pour le garder plus longtemps.

L'OM est sur une excellente dynamique depuis quelques matchs et l'arrivée sur son banc de touche de Jean-Louis Gasset. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire savait que le challenge marseillais ne serait pas évident mais force est de constater qu'il s'en sort très bien. Le plus dur reste à venir mais tous les voyants sont pour le moment au vert pour son OM. Pablo Longoria l'a en revanche signé jusqu'à la fin de saison. Mais si les Phocéens continuaient à impressionner, reste à savoir si Gasset serait prolongé. Si Eric Di Meco est séduit par cette option, ce n'est pas du tout le cas de Christophe Dugarry, qui imagine plutôt Christophe Galtier être l'homme de la situation pour le nouveau projet marseillais.

Gasset prolongé, Dugarry dit stop

🗣️ Pour Duga, "si l'OM arrive à avoir l'entraîneur dont il rêve, apparemment Galtier, il ne faut pas garder Gasset. Ce serait une erreur" pic.twitter.com/wMVUC5WoQP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 11, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Je pense qu’il ne faut pas garder Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset est là pour trois mois. Je pense que ça serait une erreur, sous prétexte qu’il a réussi sa mission de trois mois, de le garder. Quand tu es président ou dirigeant, tu as une vision. Certes, les faits peuvent te faire changer d’avis. Si tu as la chance d’avoir Galtier, qui est un entraîneur désiré depuis des années, et que c’est le moment de le prendre, je pense qu’il ne faut pas être aveuglé par le bon parcours de Jean-Louis Gasset », a notamment indiqué Christophe Dugarry, qui veut un entraineur à long terme à l'OM et pas seulement un pompier de service. Reste à connaitre la positon du duo Benatia-Longoria concernant Gasset. Les prochaines semaines seront déterminantes. A 70 ans, il serait aussi intéressant de savoir si Gasset se verrait encore dans un club comme l'OM sur une ou plusieurs saisons.