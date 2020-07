OM : Fin de saison prématurée pour Pape Gueye ?

Dans : OM.

L’imbroglio Pape Gueye continue à Marseille, malgré la signature du joueur à l’OM et l’homologation de son contrat en France.

Et pour cause, le milieu de terrain de 21 ans avait signé en faveur de Watford en avril dernier. Un bail que Pape Gueye, s’estimant trompé et mal conseiller par son ancien agent, a rompu de manière unilatérale. Maintenant, la question est de savoir ce que risquent l’Olympique de Marseille et Pape Gueye. A en croire Sébastien Tarrago, le club phocéen ne devrait pas écoper d’une sanction trop lourde. La donne est différente pour le joueur, qui pourrait tout simplement être suspendu pour une durée à déterminer…

« Pape Gueye a signé son contrat à Watford, il le conteste mais il l’a bel et bien signé. Je ne suis pas certain qu’il ait eu un fusil sur la tempe au moment de signer. Il va débuter la saison à Marseille mais va-t-il la finir ? Dans une situation similaire il y a quelques années, Nantes avait été sanctionné mais c’était un peu différent car Nantes avait négocié avec le club avant. Là, Marseille est droit dans les bottes. Ils ont pris des conseillers juridiques. Mais le joueur a de fortes chances d’être suspendu, sauf s’ils arrivent à prouver que Watford s’est mal comporté. Tant que son contrat est homologué en France, ce qui est le cas, Marseille peut le faire jouer sans prendre de risque majeur. Mais encore une fois, est-ce que le club peut recevoir une amende ? C’est possible » a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, loin d’être serein pour le milieu de terrain, qui était également courtisé par Angers, Nantes ou encore Strasbourg et Reims cet été.