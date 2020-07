OM : Gueye lourdement sanctionné, le risque est énorme

Dans : OM.

La semaine dernière, l’OM a officialisé la venue de Pape Gueye en provenance du Havre. Et cela alors que le joueur s’était engagé en faveur de Watford en avril dernier…

Pour rappel, Pape Gueye et son nouvel avocat ont pris la décision de rompre unilatéralement ce contrat signé en faveur des Hornets. En procédant de la sorte, l’ancien milieu de terrain du Havre a pris un réel risque selon un avocat proche du dossier interrogé par Le Phocéen. La bonne nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud, c’est que l’Olympique de Marseille ne risque quasiment rien financièrement. Si ce n’est de devoir payer le salaire d'un joueur possiblement suspendu quelques semaines par la FIFA…

« Gueye risque effectivement une suspension ou une amende, ce qui pénaliserait les deux parties. Son avocat dit que le joueur n'était pas assez payé et qu'il n'avait pas bien compris le contenu de son contrat. Mais, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, ces arguments ne tiennent pas. D'ailleurs, je sais que plusieurs grands clubs ont regardé le dossier et ils ont dit stop tout de suite. Après, l'OM ne risque pas grand-chose car, dans ce genre de dossier, les amendes FIFA doivent être payées par le joueur. Il y a aussi le vice de forme de la date de la visite médicale à Watford qu'ils peuvent plaider. Enfin, même en cas de suspension, l'OM fait quand même une très belle affaire en récupérant un excellent jeune à moindres frais. Même avec une amende à payer et quelques mois de suspension, l'OM a eu raison de le faire signer, car c'est un joli coup quoiqu'il arrive » a indiqué ce spécialiste, pour qui une suspension de Pape Gueye n’est pas impossible. Mais avant d’en arriver là, la procédure devrait prendre plusieurs mois voire un an. L’OM et Pape Gueye sont donc tranquilles un moment, sauf en cas de décision de suspension jusqu'à nouvel ordre...