OM : Fin de la piste Zaza, il file à la Samp pour un prix corsé

Dans : OM, Mercato, Serie A.

L’OM va plus que jamais suivre cette dernière journée du marché des transferts en Italie. Sa quête d’un attaquant pourrait en dépendre. Annoncé proche de Marseille ces derniers jours, Simone Zaza a trouvé un autre point de chute et va retrouver la Serie A.

En effet, l’attaquant italien de Valence a pris la direction de Gênes, et il va signer à la Sampdoria dans les prochaines heures, annonce Gianluca di Marzio. Le FC Valence a accepté l’offre qui se compose d’un prêt payant de 2 ME, ainsi que d’une option d’achat obligatoire de 12 ME.