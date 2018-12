OM : Fin de carrière pour Mandanda, Riolo est cash

Dans : OM, Ligue 1.

Quelle fin d’année 2018 compliquée pour l’Olympique de Marseille, qui pique du nez dans toutes les compétitions désormais.

La Coupe d’Europe a été un calvaire jusqu’au bout, les points se perdent en championnat et la Coupe de la Ligue est déjà terminée après la défaite de mercredi soir face à Strasbourg, au Vélodrome. Autant dire que certains se demandent si les cadres, qui étaient pourtant alignés face à Limassol ou le Racing, vont un jour se réveiller. Daniel Riolo fait le point sur les Mondialistes, et n’épargne clairement pas un Steve Mandanda qui n’a plus la flamme selon lui.

« Il y a un paquet de joueurs qui ont du mal à revenir de Russie. Ce n’est pas le cas pour tous. Thauvin sent que le projet n’avance pas comme il l’espérait, il commence à penser à sa carrière, mais cela ne l’empêche pas d’être performant. Rami, c’est peut-être autre chose. Je ne crois pas qu’il ait le boulard car ce n’est pas son genre. C’est surtout l’usure d’une carrière longue, et d’une saison où il a beaucoup joué, puis est venue une Coupe du monde qui lui a pompé énormément de mental. Et il a du mal à revenir. Et Mandanda, d’après ce que je sais, cela sent la fin de carrière. Il n’est plus très en forme, et franchement, il n’est plus tellement vaillant », a assuré le consultant de RMC, persuadé que le gardien olympien de 33 ans, qui possède encore deux ans de contrat tout de même, va rester sur la pente descendante.