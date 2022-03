OM - FC Bâle : Quelle heure et quelle chaîne pour ce match ?

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Dans le dur en championnat, l’Olympique de Marseille va devoir relever la tête en Europa Conférence League. Pour cela, il faudra être à la hauteur des attentes face à Bâle.

Quelle heure pour regarder Olympique de Marseille - FC Bâle ?

Incapable de gagner en L1 depuis un mois, avec notamment une défaite contre Monaco le week-end dernier, l’OM a par contre fait l’essentiel en ECL en ce début d’année. En venant à bout de Qarabag en février, Marseille s’est offert un billet pour les huitièmes de finale de cette nouvelle Coupe d’Europe. Désormais, c’est le club de Bâle qui se dresse devant l’OM. Le match aller se déroulera ce jeudi 10 mars à 21 heures au Stade Vélodrome. Cette rencontre sera arbitrée par le Bosniaque Irfan Peljto.

Sur quelle chaîne suivre OM - FC Bâle ?

Qui dit OM, dit bonne audience à la télévision. C’est donc pour cette raison qu’au lendemain des matchs du PSG en Ligue des Champions et de l’OL en Europa League, Marseille sera diffusé en clair sur W9. Ce match sera également retransmis sur Canal+ Sport. Sur l'antenne de W9, les commentaires seront assurés par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri, alors que Laurie Samama sera en bord terrain.

OM / Bâle ce jeudi à 21h sur W9 en 1/8e de finale aller de l'Europa Conference League.

Commentaires : @XavierDomergue et JM Ferreri.

Bord terrain : @laurie_samama pic.twitter.com/rMdrMi9pnI — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 6, 2022

La compo probable de l’OM contre Bâle :

Pour ne pas tomber dans la crise après une série de mauvais résultats au Vélodrome, l’OM va devoir dominer le troisième du championnat suisse. Mais pour cela, le coach marseillais Jorge Sampaoli sera privé de Pape Gueye (suspendu) et Luis Henrique (pas qualifié).



🇹🇷 @cengizunder de retour aux affaires ! 🔙



📝 Découvrez 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le coach Sampaoli pour affronter Bâle demain à l’@orangevelodrome ⚔️#OMFCB | #UECL pic.twitter.com/zDNBCUO9Du — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 9, 2022

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Payet - Milik, Bakambu.

La décla du coach :

Jorge Sampaoli, entraîneur de l'OM : « Dans ces moments difficiles, il y a cette obligation de gagner et cela génère de la pression sur les joueurs. On a une équipe jeune. Il ne faut pas oublier la première mi-temps contre Monaco qui fut très bonne. Quand je suis arrivé il y avait le feu à la Commanderie. Des fois on a peur de perdre, il faut arriver à jouer sans peur. Ce qui m'importe c'est l'OM, ce n'est pas Sampaoli, le président, le propriétaire ou les supporters, c'est uniquement que l'OM gagne ».