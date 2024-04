OM ‍: Clauss encore cambriolé, sa femme a peur à Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pour la deuxième fois en quatre mois, Jonathan Clauss et son épouse ont vu leur domicile être cambriolé alors qu'ils étaient présents au Vélodrome pour le classique du PSG.

Victime d’une déchirure à la cuisse avec l’équipe de France et absent pour les prochaines semaines, Jonathan Clauss a beaucoup manqué à l’OM dans le duel face au PSG. Son apport offensif aurait certainement permis de faire des différences, alors que Luis Enrique a été obligé de bidouiller défensivement et de s’appuyer sur un grand Giorgio Donnarumma pour tenir la victoire au Vélodrome. Un match auquel l’ancien joueur du RC Lens a assisté, en partie. Il est en effet parti à la mi-temps, quand on lui a transmis l’information que son domicile avait été cambriolé. Le défenseur de l’OM est revenu à son domicile en urgence pour s’apercevoir que des malfaiteurs avaient profité de sa présence au Vélodrome pour s’introduire chez lui.

Un sentiment d'insécurité pour Madame Clauss

C’est l’épouse du joueur, Pauline, qui a donné cette information sur ses réseaux, expliquant notamment que cela ne la rassurait pas de constater que c’était la deuxième fois que cela arrivait en quatre mois. « On a dû quitter en urgence le match à la mi-temps hier. Deuxième cambriolage en 4 mois. C’est vraiment rageant et insécurisant. Heureusement qu’on avait pris le réflexe de faire garder Praline les soirs de matchs », a fait savoir l’épouse de Jonathan Clauss en expliquant que leur chien étant gardé, personne n’était présent au moment du cambriolage. Pour le moment, aucun détail n’a été donné sur le montant du larcin mais c’est surtout le fait que son domicile soit désormais ciblé potentiellement lors des matchs de l’OM qui inquiète le couple. Un souci de sécurité bien compréhensible, et qui n’arrange pas la situation du défenseur international, qui a déjà pris plusieurs salves de la part de ses dirigeants pour son comportement, et a été même subitement poussé dehors à la fin du mercato hivernal. Sans succès.