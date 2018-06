OM : Eyraud se frotte les mains, Rennes aussi veut Cabella !

Dans : OM, Mercato, Rennes, ASSE.

Le jeu de poker menteur a commencé et il risque de durer un bon moment entre l’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais, qui semblent courtiser les mêmes joueurs en ce début de mercato. Alors que les Verts se sont renseignés pour connaître la disponibilité de Whabi Khazri, il semblerait que le club breton s’intéresse désormais à Rémy Cabella, le Marseillais prêté à l’ASSE la saison dernière et qui figurait encore récemment comme la priorité n°1 du club forézien à ce poste.

Effectivement, Yahoo Sport affirme que Rennes « s’est renseigné ces derniers jours sur la situation de Rémy Cabella ». Mais en réalité, quelles sont les priorités des deux clubs cités ? Pour Manu Lonjon, « les infos sur Khazri demandées par l’ASSE pourraient être un jeu de dupes entre Rennes et Sainté ». Comprenez par-là que les deux clubs se disputeraient finalement la signature de Rémy Cabella et non de Whabi Khazri. Ce qui pourrait faire le bonheur de l’OM, qui réclame entre 10 et 12ME pour son meneur de jeu au mercato…