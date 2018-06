Mercato : L’ASSE sort son joker magique pour signer Khazri

Dans : Mercato, ASSE, Rennes.

Principal artisan de la qualification européenne de Rennes en Europa League, Wahbi Khazri a la cote en France.

Lyon et Marseille le suivent de loin pour le moment, tandis que le club breton a déjà passé la première en lui faisant une proposition de contrat avant son départ pour la Coupe du monde. Le Tunisien n’y a pas répondu, puisque son club de Sunderland doit également y trouver son compte pour ce transfert qu’il n’empêchera pas. Mais l’ancien bordelais le sait, sa belle saison lui permet d’avoir le choix. Et ce mardi, L’Equipe affirme que c’est Saint-Etienne qui est entré de plain pied dans ce dossier, grâce notamment à son entraineur.

Jean-Louis Gasset s’est entretenu avec Khazri et son discours a fait mouche, convaincant l’Aigle de Carthage que, malgré l’absence de qualification européenne, la perspective d’atterrir dans le Forez était ce qu’il lui fallait pour la suite de sa carrière. Même si rien n’indique que les propositions stéphanoises seront à la hauteur de celles de Rennes, l’ASSE est désormais entré dans la course pour ce renfort offensif qui permettrait quasiment d’oublier Rémy Cabella, pour qui les Verts ne sont pas prêts à mettre les 12 ME demandés par l’OM.