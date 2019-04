OM : Eyraud fout la honte à Marseille, Galtier se marre aussi

Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

Décidément, lorsque Jacques-Henri Eyraud prend la parole, ses déclarations font souvent beaucoup de bruit.

Nouvel exemple ce jeudi lorsque le président de l’Olympique de Marseille a proposé une nouvelle règle pour moderniser le football. « C'est un paradoxe de voir que c'est le jeu FIFA qui a décidé qu'un but marqué via un tir en dehors de la surface valait deux points. Pourquoi c'est FIFA qui imagine ça ? (...) Pourquoi, demain sur de vrais terrains, un tir de 30 mètres ne rapporterait pas deux points ? », s’est interrogé le dirigeant, dont l’idée a provoqué un tas de moqueries sur les réseaux sociaux ! Et pas seulement.

Du côté de Lille, Christophe Galtier, à qui un journaliste faisait remarquer que son équipe était celle qui concédait le moins de buts sur des frappes lointaines en L1, s’est bien amusé lui aussi. « On anticipe les futures règles de la FIFA parce que j'ai lu que Monsieur Eyraud, le président de l'OM à qui je fais un clin d'oeil, a dit : "pourquoi ne pas faire comme dans le jeu FIFA et faire en sorte que les buts marqués de l'extérieur de la surface comptent double ?" Donc nous on anticipe, s’est moqué le coach du LOSC. On ne sait jamais si la FIFA décide de modifier ce truc-là, qu'on soit mieux sur un plan défensif. » Malheureusement pour l’OM et ses fans, Eyraud vient de créer un énorme buzz…