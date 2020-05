OM : Villas-Boas déjà bouillant, il s'attaque au mercato

Dans : OM.

Annoncé sur le départ depuis celui d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a surpris son monde en décidant de rester à l’OM.

Soutenu par ses joueurs parfois directement par téléphone, l’entraineur portugais a surtout été motivé par le désir de retrouver la Ligue des Champions et de confirmer une très belle saison. Que s’est-il donc passé ces derniers jours pour que l’ancien coach de Tottenham, Chelsea ou encore Porto change d’avis et soit ainsi convaincu de continuer l’aventure ? Car selon les dernières informations sur le plan comptable, l’été s’annonce catastrophique avec la nécessité de récupérer 60 ME sur deux ou trois ventes majeures, sans pouvoir pour autant recruter pour se renforcer.

Selon RMC, Villas-Boas a néanmoins été convaincu par son président, avec qui il s’est entretenu lundi matin, que ce ne serait pas la grande braderie, et qu’il serait consulté sur de nombreux sujets, et notamment le recrutement des futurs dirigeants recherchés par Jacques-Henri Eyraud. De belles paroles qui n’engagent que ceux qui y croient, mais visiblement, le coach de l’OM est déjà à fond dans son rôle en vue de la saison prochaine. La preuve selon ces révélations du Phocéen, puisque le Portugais s’est déjà lancé sur plusieurs pistes pour renforcer l’équipe la saison prochaine, et a pris son téléphone pour contacter des joueurs qu’il a dans son giron. Bien évidemment, cela risque d’être peine perdue aussi tôt alors que l’OM n’a non seulement pas les moyens de recruter, mais aussi pas de directeur sportif ou de « Head Of Football ». Néanmoins, cela démontre la motivation de Villas-Boas, et aussi quelque part son intention de faire une équipe à sa sauce, ce qu’il a pu faire avec une certaine réussite en raison de sa complicité avec Andoni Zubizarreta la saison passée.