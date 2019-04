OM : Eyraud est piégé, Dhorasoo lui souhaite bonne chance

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le mercato s’annonce extrêmement délicat pour l’Olympique de Marseille, qui va sans doute être contraint de vendre massivement afin de combler la probable non-qualification pour la Ligue des Champions. Des joueurs tels que Thauvin ou Sanson pourraient être sacrifiés mais du côté de Jacques-Henri Eyraud, on souhaitera également alléger la masse salariale. Or, il va être très difficile pour le club phocéen de trouver des portes de sortie à des joueurs tels que Strootman, Payet, Rami ou Luiz Gustavo selon Vikash Dhorasoo, lequel souhaite bien du courage à l’état-major phocéen…

« Garcia a été prolongé et les joueurs ont des contrats énormes. Comme en plus le club n’a plus d’arghent, qu’est-ce qu’ils font faire ? On y a cru avec l’arrivée de Balotelli. Il y a eu une bonne série. Mais là, Garcia a perdu ses cadres : Gustavo, Rami, Payet, Strootman. On ne comprend pas ce qu’il fait. Garcia, pour lui, tout va bien. Il est protégé par son contrat et c’est pareil pour ses cadres qui ont des salaires énormes. Ils seront durs à transférer » a confié le consultant de Yahoo Sport. Autrement dit, les prochaines semaines ne s’annoncent pas rigolotes pour Jacques-Henri Eyraud…