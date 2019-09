OM : Eyraud bluffait, Rongier est tout proche de Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

En cette fin de mercato, nombreux étaient les supporters de l’OM à vouloir que Luiz Gustavo reste au club.

Mais le départ du Brésilien pour Fenerbahçe étant quasiment acté, il devient urgent de recruter un milieu de terrain et forcément, le peuple marseillais espère désormais que le dossier Valentin Rongier, clairement prioritaire aux yeux de la direction, finira par aboutir. Cela n’était pas gagné au vu des déclarations de Jacques-Henri Eyraud dimanche soir, qui rappelait que Marseille pouvait très bien vendre Luiz Gustavo et ne pas le remplacer dans le money-time du mercato.

Mais selon les informations de 20 Minutes, généralement bien informé sur le FC Nantes, le deal va bien se faire entre Marseille et le FC Nantes puisqu’un accord serait désormais tout proche d’être trouvé. Une information confirmée par le très crédible Mohamed Bouhafsi, qui a tué le suspense via un message plein de subtilité qui en dit long sur Twitter. Par ailleurs, Soccer Link indique également que le deal est bouclé et qu'il ne reste plus que quelques détails à régler entre Nantais et Marseillais. Reste maintenant à voir quel sera le montant de l’opération alors que Nantes réclamait près de 20 ME et que Marseille ne proposait que 13 ME, payés en plusieurs fois.